Musul'daki alçakça saldırı hakkında peş peşe açıklama

Son dakika... Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Musul Başkonsolosluğumuza yönelik yapılan alçakça saldırıyla ilgili Irak makamlarının derhâl sorumlulardan hesap sormasını bekliyoruz!" denildi.
Açıklamaya şöyle devam edildi: "Irak makamları diplomatik temsilciliklerin güvenliği için her türlü tedbiri almayı da ihmal etmemelidir.
Musul Başkonsolosluğumuza yönelik saldırı ile kimin sivillere ve sivil hedeflere saldırdığı bir kez daha görülmüştür.
Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır.
Iraklı kardeşlerimiz ile terörle mücadele ve sınır güvenliği için iş birliğine hazırız.
Teröristlerin tuzaklarını başlarına yıkacak, bölgeyi kana boğma hayalleriyle birlikte onları kazdıkları hendeklere gömeceğiz!"
ÇELİK: TERÖR ODAKLARI BUNUN BEDELİNİ MUTLAKA ÖDERLER
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "Musul Başkonsolosluğu’muza düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye’yi hedef alan terör odakları bunun bedelini mutlaka öderler. Irak makamları bu saldırganları bir an evvel yakalamalı ve hukuk önüne çıkarmalıdır" açıklamasında bulundu.
Çelik şunları kaydetti: "Planlı provokasyonlar neticesinde Türkiye’nin hedef gösterilmesi sadece terör odaklarının işine yarar.
Kardeş Irak’la beraber bu terör odaklarına karşı mücadeleyi artırmalıyız. Türkiye’nin gücünü test etmeye kalkan terör odakları kararlı ve kesin bir cevapla karşılaşacaklardır.
Terörle mücadelemiz yüksek meşruiyete ve kararlı bir iradeye sahiptir."
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