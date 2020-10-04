Milli Savunma Bakanlığı'nca, Azerbaycan ordusunun Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardığı bildirildi.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı" denildi.