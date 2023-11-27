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        Haberler Gündem Güvenlik MSB acı haberi duyurdu: 3 asker şehit oldu

        Son dakika haberi MSB acı haberi duyurdu: 3 asker şehit oldu

        Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu 3 askerin şehit olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 00:41 Güncelleme: 27.11.2023 - 01:31
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        MSB acı haberi duyurdu: 3 asker şehit oldu
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 askerin şehit olduğunu ve 2 askerin yaralandığını bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış ve Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmişlerdir." bilgisine yer verildi.

        AA'nın haberine göre; bölgede operasyonların devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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        Bakanlık'tan yapılan açıklamada, terörist saldırıda yaralanan bir askerin şehit olduğu bildirildi. Açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 26 Kasım 2023 tarihinde teröristlerce yapılan saldırı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

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