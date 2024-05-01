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        Son dakika haberi MSB acı haberi duyurdu: 1 şehit

        Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu P.Uzm.Çvş. Sait Toktaş şehit oldu. Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın memleketi Nevşehir'e şehit ateşi düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 21:16 Güncelleme: 01.05.2024 - 22:17
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        MSB acı haberi duyurdu: 1 şehit
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        Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın şehit olduğunu bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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        NEVŞEHİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

        Irak'ın kuzeyinde Pençe- Kilit Harekat Bölgesi'nde görevli Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın üzerine, görev yaptığı sırada yıldırım düştü. Toktaş, tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit Toktaş'ın acı haberi Nevşehir Valisi Ali Fidan ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahattin Murat Yakın tarafından ailesine verildi. Toktaş ailesinin evinin balkonuna Türk bayrağı asıldı. Şehit Toktaş'ın 5 yıldır görev yaptığı, bekar ve bir kız kardeşinin olduğu öğrenildi. Vali Ali Fidan'ın sosyal medya da yayınladığı mesajda, "Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde görevi esnasında yıldırım düşmesi sonucu hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş şehit olmuştur. Kahraman şehidimiz Sait Toktaş’a Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Nevşehirli hemşehrilerimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Aziz Milletimize baş sağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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        Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş, 2 Mayıs Perşembe günü öğle vakti merkez ilçeye bağlı Boğaz köyünde kılınacak cenaze namazının ardından törenle toprağa verilecek.

        KURTULMUŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Sait Toktaş'a Cenabı Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

        ÖZEL'DEN TAZİYE MESAJI

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Pençe Kilit Harekat bölgesinde, yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuşumuz Sait Toktaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #MSB
        #Şehit Sait Toktaş
        #haberler
        #Son dakika haberler
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