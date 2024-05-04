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        Haberler Gündem Güvenlik Milli Savunma Bakanlığı: 6 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika Haberleri

        Son dakika haberi MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi

        MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 18:11 Güncelleme: 04.05.2024 - 18:27
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        6 terörist etkisiz hale getirildi
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        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verildi.

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