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Bakanlıktan yapılan açıklamada, harekat bölgesinde taciz ateşiyle ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş ve Furkan Günergök'ün, sevk edildikleri hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "Milletimizin başı sağ olsun. Pençe Şimşek Operasyonu’nda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz Hasan Taş ve Furkan Günergök’e Allah'tan rahmet; ailelerine,Kahraman Ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun." ifadesini kullandı.