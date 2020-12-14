İHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki TIR'a çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Feci kaza, Anıt Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde bulunan Maliye binası civarında meydana geldi. 17 yaşındaki Atilla Kandilli idaresindeki 33 AAE 045 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yol kenarında park halinde bulunan 33 VLU 36 plakalı TIR'a çarptı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Kandilli, olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye giderken yolda hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.