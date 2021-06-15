Mobil ekiplerle yerinde aşı uygulaması başladı

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Organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin" dedi.