Bakan Koca paylaştı: 35 milyon doz aşıya ulaştık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "An itibariyle 35 Milyon doz aşıya ulaştık. 35 Milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç’te yapıldı" açıklamasında bulundu.

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