Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güvenlik MİT'ten Suriye'de nokta operasyon - Son Dakika Haberleri

Son dakika haberi MİT'ten Suriye'de nokta operasyon

MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda, aralarında kırmızı kategoride aranan DEAŞ’ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş'in de bulunduğu 4 terörist yakalandı

Giriş: 10.05.2023 - 20:56 | Güncelleme: ABONE OL
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon - Son Dakika Haberleri
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Suriye'de düzenlediği operasyonda, aralarında kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş'in de bulunduğu 4 terörist yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in Suriye'deki çalışmalarda 4 teröristin yeri saptandı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan teröristler emniyet birimlerine teslim edildi.

Yakalanan teröristlerden birinin kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş olduğu belirlendi.

Variş'in, Türkiye'de DEAŞ tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ve güvenlik güçlerince engellenen çok sayıda terör eylemi ile bağlantılı olduğu tespit edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Evini adeta sanat galerisine dönüştürdü
Evini adeta sanat galerisine dönüştürdü
Koparmanın cezası: 244 bin 315 lira
Koparmanın cezası: 244 bin 315 lira
Mermer fabrikasında iş kazası: 1 işçi öldü
Mermer fabrikasında iş kazası: 1 işçi öldü
Mersin'de fidye için kaçırılan çocuk öldürüldü
Mersin'de fidye için kaçırılan çocuk öldürüldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.