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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika haberi: MİT'ten Irak Sincar'da nokta operasyon! Sözde sorumlu etkisiz

        Son dakika haberi MİT'ten Sincar'da operasyon! Sözde sorumlu etkisiz

        MİT, Irak'ın Sincar kentinde düzenlediği operasyonda terör örgütünün sözde Sincar Asayis Sorumlusu'nu etkisiz hale getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 10:10 Güncelleme: 22.09.2023 - 10:10
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        MİT'ten Sincar'da operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
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        MİT, terör örgütü PKK/KCK-YBŞ sözde Sincar Asayis Sorumlusu “Dindar Avesta” kod adlı Halid Reşo Kasım’ı Irak’ın Sincar kentinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

        "Dindar Avesta" kod adlı Halid Reşo Kasım, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde Sincar yapılanması olan Şengal Savunma Birlikleri’nin (YBŞ) Asayiş sorumluluğunu yürütüyordu.

        ADIM ADIM TAKİP ETTİ

        MİT, Adım Adım Takip Etti Sincar Bölgesine sızdırdığı saha ajanları vasıtasıyla "Dindar Avesta" kod adlı Halid Reşo Kasım’ın uzun süren çalışma neticesi bulunduğu noktayı tespit eden MİT, terörist, hakkında bilgi topladı. Bir süre, örgüte adam kazandırma ve eğitim faaliyetlerini organize eden Halid Reşo Kasım'ın ayrıca, MİT’in bölgedeki faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çaba içerisinde olduğu istihbaratı alındı.

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        EN UYGUN ANDA DÜĞMEYE BASILDI

        Halid Reşo Kasım, MİT tarafından tespit edilince operasyon için düğmeye basıldı.

        MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesi Halid Reşo Kasım, korumalarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

        HALİD REŞO KASIM KİMDİR?

        "Dindar Avesta" kod adını kullanan Halid Reşo Kasım, PKK’ya 2014 yılında katıldı. Örgüte katılım sağlamasından bu yana Irak/Sincar bölgesinde faaliyet gösterdi.

        Sözde PKK/Özel Kuvvet mensuplarına Sincar bölgesinde eğitimler vermesinin yanı sıra aynı dönem zarfında örgüte eleman kazandırma faaliyetleriyle ilgilenen birimin sorumluluğunu da yürüttü.

        "Dindar Avesta" kod adlı Halid Reşo Kasım, son olarak PKK/KCK-YBŞ’nin sözde Sincar Genel Asayiş sorumlusu olarak faaliyet yürüttü ve Sincar’da PKK taraftarı olmayan birçok sivili sorgulayarak infaz etti.

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        Haberi Hazırlayan: Ahmet Küçük
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