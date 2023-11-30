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        Haberler Gündem Son dakika: MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon!

        Son dakika haberi MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon!

        MİT, Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK/KCK'nın tünel yapım çalışmalarında yer aldığı bilinen "Harun Egid" kod adlı Mehmet Akin'i düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 13:52 Güncelleme: 30.11.2023 - 13:55
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        MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon!
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        MİT, Kuzey Irak’ta örgütün tünel yapım çalışmalarında yer aldığı bilinen "Harun Egid" kod Mehmet Akini düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

        "Harun Egid" kod adlı Mehmet Akin’in, Irak’ın kuzeyinde Pençe Operasyonlarının sürdürüldüğü bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi. MİT tarafından terörist Mehmet Akin’in etkisiz hale getirilmesine yönelik karar alındı.

        SINIR ÖTESİ NOKTA OPERASYON

        MİT’in sahadaki ajanları vasıtası ile PKK/KCK mensubu Harun Egid kod Mehmet Akin'in, Irak/Hakurk kırsalında saklandığı tespit edildi. Irak’ın kuzeyinde TSK üslerine saldırı yapma amacıyla ağır silah, saldırı ve sabotaj eğitimleri aldığı öğrenilen teröristin etkisiz hale getirilmesine yönelik saha ajanlarının da katılımıyla bir operasyon başlatıldı. Uygun zamanın ve koşulların oluşması akabinde Harun Egid kod Mehmet Akin, TSK’ya ait üs bölgesine yönelik saldırı gerçekleştirmek amacıyla harekete geçmesi üzerine MİT tarafından düzenlenen önleyici nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

        MEHMET AKİN KİMDİR?

        "Harun Egid" kod adlı Mehmet Akin, 2013’te Irak/Avaşin’de, PKK/KCK’nın kırsal kadrolarına katıldı. 2016 yılına kadar söz konusu bölgede saldırı, sabotaj eğitimi aldı. Akabinde Irak/Hakurk alanına geçiş yaptı. 2019 yılı itibariyle Kuzey Irak’ta örgütün tünel yapım çalışmalarında yer aldı. Bölgedeki güvenlik güçlerine yönelik yapılan eylemlerde bulundu.

        Etkisiz hale getirilen Harun Egid hakkında Adana 3. Sulh Ceza Hakimliği’nce, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan aranırlık kaydı vardı.

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