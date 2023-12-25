Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!

        Son dakika haberi MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!

        MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal'ı Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 25.12.2023 - 12:22 Güncelleme: 25.12.2023 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        ABONE OL
        ABONE OL

        MİT, PKK’ya yönelik operasyonlarına devam ediyor. PKK/KCK sözde Şilan Guyi Akademisi sorumlusu terörist Erdinç Bolcal, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre MİT, PKK’ya yönelik operasyonlarına devam ediyor. PKK/KCK sözde Şilan Guyi Akademisi sorumlusu Ali Xebat kod Erdinç Bolcal, Süleymaniye’de düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

        Erdinç Bolcal, Irak’ta, PKK tarafından ülkemize ve güvenlik güçlerimize yönelik düzenlenen eylemlerde yer alacak teröristlere ideolojik ve askeri eğitimler veriyordu.

        Ali Xebat kod adlı Erdinç Bolcal, Irak Süleymaniye-Kerkük bölgesinde yer alan PKK/KCK Şilan Guyi Akademisi sözde sorumlusuydu. Terör örgütü adına İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerde ideolojik eğitim veren Erdinç Bolcal aynı zamanda gençlere yönelik yaptığı propaganda ve baskı çalışmaları ile onları PKK’nın kırsal kadrolarına katmak için çalışmalarda da bulunuyordu.

        SALDIRI HAZIRLIĞI İÇERİSİNDELERDİ

        Uzun süre örgüt adına faaliyet yürüten terörist Bolcal, Kuzey Irak’a geçiş yaparak sorumlu bir şekilde silahlı faaliyetleri yürütmeye başladı. Süleymaniye ve Kerkük alanlarında sözde tabur komutanlığı ve akademi sorumluluğu faaliyetlerinde bulundu.

        MİT istihbarat ağı sayesinde Erdinç Bolcal’ın, Kerkük’teki Türk varlığına yönelik eylem hazırlığı içerisinde olduğunu tespit etti. Ülkemize karşı bölücü faaliyetler amacıyla teröristlere eğitim ve talimatlar veren terörist Bolcal’ı sıkı takibe aldı. MİT, Bolcal ve beraberindeki örgüt mensuplarını nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Atlı polislerin zorlu eğitimi görüntülendi
        Atlı polislerin zorlu eğitimi görüntülendi
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Tipide felaket! İş makinesi uçuruma yuvarlandı
        Tipide felaket! İş makinesi uçuruma yuvarlandı
        'Fazla hesap çetesi'nin turistlere saldırısı kamerada!
        'Fazla hesap çetesi'nin turistlere saldırısı kamerada!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Derbi sonrası Icardi gerilimi!
        Derbi sonrası Icardi gerilimi!
        Doğuda kar esareti! 8 kentte 1745 yerleşim yerine ulaşılamıyor!
        Doğuda kar esareti! 8 kentte 1745 yerleşim yerine ulaşılamıyor!
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!
        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Prof. Dr. Şener'den JN.1 açıklaması!
        Prof. Dr. Şener'den JN.1 açıklaması!
        26 terörist etkisiz hale getirildi
        26 terörist etkisiz hale getirildi
        Otomotivin 2023'ü! İlklerin ve rekorların yılı...
        Otomotivin 2023'ü! İlklerin ve rekorların yılı...
        Habertürk Anasayfa