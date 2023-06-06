Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'na dün akşam İbrahim Kalın atanmıştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına Sayın İbrahim Kalın'ı atamıştır." ifadesi kullanıldı.

AA'da yer alan habere göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi.

MİT Başkanlığı'nda bugün yapılan törende İbrahim Kalın, yeni kabinede Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'dan görevi devraldı.