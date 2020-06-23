İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, cerrahi maskeli kişi, 5 yaşındaki Serebral Palsi (SP) hastası minik Efe'nin özel yapım bisikletini çaldı.
Olay, 11 Haziran günü saat 13.00 sıralarında Büyükşehir Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. 5 yaşındaki Serebral palsi (SP) hastası Efe Çavuş, annesi çalıştığı için bir süredir teyzesinin yanında kalıyordu. Hastalığı nedeniyle vücudunun hareket ve duruşunda kalıcı bozuklukları olan minik Efe'nin özel yapım bisikleti, hırsızların hedefi oldu.
Koronavirüs nedeniyle aylardır karantinada olan ve yeni yeni dışarı çıkıp bisikletine binmeye başlayan minik Efe ve yakınları, bisikletin çalınmasıyla büyük üzüntü yaşadı. Çalınan bisikletten geriye küçük Efe'nin daha önce çekilmiş görüntüleri kaldı.
ZİLLERE BASARAK KAPIYI AÇTIRDI
Sitede bulunan bina önüne gelen yüzü cerrahi maskeli kişi, rastgele zillere bastı. Rahat hareketleriyle dikkat çeken şüpheli, bir süre kapının açılmasını bekledi. Bir bina sakinin kapıyı açmasıyla içeri giren şüpheli, kısa süreliğine daire girişine konulan özel yapım bisikleti gördü. Yaklaşık 5 dakika sonra Serabral Palsi hastası minik Efe'ye ait bisikletle binadan çıkan şüpheli hızla uzaklaştı. Bu anlar ise binaya ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
'ÖZEL HAZIRLANMIŞ MEDİKAL BİR BİSİKLET'
Annesi çalıştığı için bir süredir Efe'ye bakan teyze Hülya Akıcı, "Beyin felci de denilen bir hastalığı var Efe'nin, ona özel yapılan bir bisikleti vardı. Efe'nin ölçülerine göre yapıldı. Kapımızdan güpegündüz bisikleti çalındı. Zillere basmış hırsız. Birkaç kişi açmamış, sonunda birine açtırmış kapıyı. Girmiş içeri kameralarda da belli. Bilmiyoruz nasıl bir vicdan var. Efe gibi bir çocuğun bisikletini nasıl çaldı, bilmiyoruz. Ona bir çocuk binemez tamamen Efe'ye göre hazırlanmış medikal bir bisiklet. Efe zaten aylardır koronavirüsten dolayı dışarı çıkamıyordu evden şu son bir haftadır yeni yeni çıkmaya başlamıştı. Bisikletiyle birlikte çıkıp bacaklarına hareket yaptırıyorduk. Her çocuk gibi o da mutlu oluyordu. Bisikletini de seviyordu. Kuzenleriyle çıkardık gezdirdik onu birkaç defa. En son kapımızın önünden alındı. Takip mi edildik artık nasıl olduysa Efe'mizin bisikleti alındı" dedi.
'SP HASTALARI İÇİN DAHA ÇOK DESTEK İSTİYORUZ'
Teyze Akıcı, "Nasıl bir vicdana sahipse bisikletimizi getirsin" diye konuşurken, tüm SP hastaları içinde devletten daha çok destek istediklerini dile getirdi. Akıcı, "Bu SP hastası çocukların ilaçları ve medikal aletleri çok pahalı. Biz bütün imkanlarımızı zorluyoruz. Bu çocukların eğitimleri de çok pahalı, konuşmalarına yönelik. Özellikle eğitimleri için tüm bu tür hasta çocuklar için devletimizden daha çok destek istiyoruz" şeklinde konuştu.
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