UEFA Uluslar B Ligi 3´üncü Grup´taki 3´üncü maçında yarın Rusya´ya konuk olacak Türkiye´de Kaan Ayhan takımdan ayrıldı. Sakatlığı gerekçesiyle A Mili Takım kampından ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden açıklayan Kaan Ayhan, "Sakatlığım nedeniyle maalesef milli takım kampından ayrıldım. Önümüzdeki 2 maçta arkadaşlarımla beraber sahada mücadele edemeyeceğimden dolayı çok üzgünüm. Hepsine teker teker bol şans diliyorum. Gönlüm sizinle" ifadelerini kullandı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."