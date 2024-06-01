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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Milli Takım'da Enes Ünal şoku! - Futbol Haberleri

        Milli Takım'da Enes Ünal şoku!

        A Milli Takım'da Çağlar Söyüncü'nün ardından Enes Ünal da sakatlığı nedeniyle EURO 2024 geniş aday kadrosundan çıkarıldı. TFF'den yapılan açıklamada Enes Ünal'ın ayak başparmağında kırık tespit edildiği belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2024 - 11:29 Güncelleme: 01.06.2024 - 11:39
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        Milli Takım'da Enes Ünal şoku!
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        EURO 2024 (Avrupa Futbol Şampiyonası) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da golcü oyuncu Enes Ünal, sol ayak başparmağındaki kırık nedeniyle milli takım geniş kadrosundan çıkarıldı.

        Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında almış olduğu darbenin ardından muayene ve tetkikleri yapılan forvet oyuncumuz Enes Ünal'ın sol ayak başparmağında kırık tespit edildi. Enes'in yaşamış olduğu sakatlığın, EURO 2024 turnuvası süresince tam olarak iyileşmeyeceği belirlendiğinden, futbolcumuz A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası geniş kadrosundan çıkarıldı" ifadeleri kullanıldı.

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        Milli takımda daha önce savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü de sakatlık nedeniyle kamptan ayrılırken, genç futbolcu Bertuğ Yıldırım ise Ümit Milli Takım'a dahil olmuştu.

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        35 KİŞİLİK KADRO 26'YA DÜŞECEK

        Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'te mücadele edecek olan A Milli Takımımızda 35 kişilik geniş aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

        Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Doğan Alemdar (ES Troyes AC), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

        Defans: Mert Müldür (Fenerbahçe), Zeki Çelik (AS Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (AFC Ajax), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi FC), Ozan Kabak (TSG 1899 Hoffenheim), Samet Akaydin (Panathinaikos FC), Cenk Özkacar (Valencia CF), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

        Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Can Uzun (FC Nürnberg), Hakan Çalhanoğlu (FC Internazionale Milano), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion FC), Orkun Kökçü (SL Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

        Forvet: Abdülkadir Ömür (Hull City AFC), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City FC), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor), Arda Güler (Real Madrid CF), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Stade Rennais FC), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (AFC Bournemouth), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (LOSC Lille).

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