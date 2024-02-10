Son dakika haberi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in acı günü!
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler hayatını kaybetti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler'in babası Fikret Güler, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Fikret Güler'in cenazesi, bugün ikindi namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii'nden kaldırılacak.
Giriş: 10.02.2024 - 10:42 Güncelleme: 10.02.2024 - 10:55
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