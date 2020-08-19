Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı. 19 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonucuna göre kazandıran numaralar 34 47 32 89 33 82 Joker-86 olarak belirlendi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."