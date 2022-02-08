Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açılış ve çeşitli programları için geldiği Konya'da, Valilik ziyaretinde, yüz yüze kesintisiz eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda gerekli önlemleri toplam 71 bin 320 okulda aldıklarını aktaran Özer, "Nasıl 1. dönemde yüz yüze kesintisiz şekilde eğitime devam ettiysek aynı kararlılıkla inşallah bu dönemde yolumuza devam edeceğiz." dedi.
OMİCRON VARYANTININ OKULLARA YANSIMASI ÇOK DÜŞÜK
Ülkenin devasa bir eğitim sistemine sahip olduğunu vurgulayan Özer, şöyle konuştu: "Yaklaşık 850 bin dersliğin olduğu eğitim sistemi. Bugün itibarıyla 850 bin derslikten sadece 50'sinde vaka nedeniyle veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi. Şu an itibarıyla Omicron varyantının yaygınlığı çok yüksek olmasına rağmen okullarımıza yansıması son derece düşük. Kapalı olan sınıfların oranı yüzde 1'in çok çok altında. İnşallah maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ederek okullarımızı yüz yüze eğitime devam ettireceğiz. Bizim için çocuklarımızın sağlığı çok önemli. Bu önlemler, çok önemli. Bu önlemlere okul dışı ortamlarda da riayet etmek çok önemli. Çünkü toplumda tüm sosyalleşme mekanları birbirini etkiliyor. Doğal olarak okulları da etkiliyor. Onun için velilerimizden ve toplumumuzdan istirhamımız, okulların yüz yüze eğitime açık kalması için sağlık kurallarına uymaları. İnşallah bu süreç birinci dönemde olduğu gibi devam edecek."
Özer, Konya'da eğitimin kalitesini ve durumunu değerlendireceklerini, açılışlar yapacaklarını kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!