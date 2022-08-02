Galatasaray, Norveçli futbolcu Midtsjö'yü kadrosuna kattı. Sağlık kontrollerinin ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'na gelen başarılı futbolcu, stadı ve müzeyi gezdi.

Kendisini 2025'e kadar sarı-kırmızı renklere bağlayan sözleşmeye imza atan 28 yaşındaki oyuncu, duygularını kulüp televizyonu ile paylaştı.

Midtsjö, “Galatasaray etkileyici bir kulüp. Burada olduğum için çok mutluyum. Gelmeden önce Omar ile Galatasaray hakkında konuştum ve bana pozitif bilgiler verdi. Bu kulüple çıkacağım yeni macera için sabırsızlanıyorum. Buraya şampiyonluk kazanmaya geldim. Taraftar takım için sahada her şeyimi en yüksek seviyede vereceğim” ifadelerini kullandı.