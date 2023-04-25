Bahçeli Nevşehir'de: Bunlar Türkiye'yi 3 günde batırır

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MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Nevşehir mitinginde açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:"Darbeler, kurulamayan hükümetler ülkemizin talihini makus bir hale getirdi. 16 Nisan 2017'deki halk oylamasıyla milletimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini kabul etmişti. Bu sistem geçmişten kopuş değil, temsilde adalet ve yönetimde istikrar getirdi. Bu başarı Cumhur'un başarısıdır.

Cumhurbaşkanlığı sistemiyle Türkiye rüştünü ispat etmeye başlamıştır. Türkiye sözü geçen bir ülke olmuştur. Ulaştığımız sonuç zor ve zahmetli de olsa kazanan Türkiye olmuştur.

"DEVLETİN HAFIZASI SAAT GİBİ ÇALIŞMAKTADIR"

Sıra sizde Nevşehirli kardeşlerim sıra sizde. Terör örgütlerine boyun eğen zillet ittifakını sandığa gömmek için sıra sizde. Onların gayesi parlamenter sisteme geri dönüştür. İYİ Parti Genel Başkanı koalisyon hükümeti faydalıdır diye açıklama yaptı. Devletin hafıza kaybına uğradığını söyledi. Ancak Türkiye ne çektiyse koalisyon hükümetlerinden çekmiştir. Muhatapları uyarıyorum devletin hafızası saat gibi çalışmaktadır.

"KILIÇDAROĞLU'NA ÜLKENİN GELECEĞİ BIRAKILAMAZ"

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun tek bir projesi vizyonu yoktur. İlkesizler grubu zillet ittifakında toplanmıştır. Kılıçdaroğlu eroinmanlardan esrarkeşlerden temiz para alacağını iddia ediyor. HDP'nin kayyum partisi Kılıçdaroğlu'nu alkışlıyor. Onların terör örgütleri varsa bizim de onların başını eğecek bıçkın irademiz vardır.

Bir kez daha soruyorum. 14 Mayıs'a hazır mıyız? Sandığa gidiyor muyuz? Sizler var oldukça Türkiye'nin önünü kimse kesemez. Zillet ittifakı aynı zamanda terör ittifakıdır.

Kemal Kılıçdaroğlu'na ülkenin geleceği bırakılamaz. Başarısızlıkları basiretsizlikleri gün gibi ortadadır. 387 günde bir Cumhurbaşkanı adayını güç bela bulabilen bir ittifak vardır. Bunlar Türkiye'yi 3 günde batırır."