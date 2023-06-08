MGK'dan terörle mücadele mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı, 3 saat sürdü.

MGK toplantısında terörle mücadele vurgusu yapıldı, Suriyeli sığınmacılarla ilgili olarak "Gönüllü geri dönüşler için uluslararası destek önemli" dendi.

Toplantının ardından yayımlanan bildiride, "Rusya-Ukrayna savaşının bölgeye yönelik riskleri artıran etkileri üzerinde durulmuş, Türkiye'nin barış görüşmesi çabalarına katkı sunmaya devam edeceği belirtildi." ifadesi kullanıldı.

Çatışmalardan kaçan Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde yurtlarına dönüşüne katkı sağlayacak uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çekildiği kaydedilen bildiride, "Kosova'daki gerilimin bir krize dönüşmesine fırsat verilmemesi için diyalog süreci devam ederken ülkemiz tarafından bölgeye verilen desteğin önemi vurgulanmıştır." denildi.

MGK toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Milli Güvenlik kurulu, 8 haziran 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında toplanmıştır.

1. Toplantıda; Türkiye Cumhuriyeti'nin geride bıraktığımız yüzyılda karşı karşıya kaldığı sınamaların, milletimizin demokrasiye olan inancı ile istiklal ve istikbal mücadelesindeki azmini keskinleştirirken, devletimizin temellerini daha da sağlamlaştırdığı belirtilmiş, Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olan yeni dönemde de ülkemizin güvenliğini, huzurunu ve refahını sağlamaya yönelik adımların aynı kararlılıkla atılmasına devam edileceği vurgulanmıştır.

2. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ VE DEAŞ Terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdıt ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuştur.

3. Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazası ile kalıcı barış ve istikrarın tesisinin Terör örgütlerinden temizlenmesi ile mümkün olacağı belirtilmiştir. Çatışmalardan kaçan Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde yurtlarına dönerek hayatlarını huzur ve refah içinde idame ettirebilmesi için gösterilen gayretlere katkı sağlayacak uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekilmiştir.

4. Kosova'da artan gerilimin, bölgedeki hassas dengeleri bozabilecek bir krize dönüşmesine fırsat verilmemesi maksadıyla diyalog ve istişare süreçleri devam ederken ülkemiz tarafından bölgeye verilen desteğin önemi vurgulanmıştır.

İLK KEZ KATILANLAR

MGK’ya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak da görev yapan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile hava ve deniz kuvvetleri komutanları katıldı. Daha önce MİT Başkanı sıfatıyla toplantılara katılan Hakan Fidan bu defa Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı sıfatıyla bulunan Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı, İbrahim Kalın ise MİT Başkanı olarak yer aldı. Cevdet Yılmaz, Yılmaz Tunç ve Ali Yerlikaya ise ilk kez MGK toplantısına katıldı.

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