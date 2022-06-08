Mevsimi geldi dikkat! Arkeolog kene kurbanı!

AA

Arkeolog Murat Kurt (52), bir süre önce Bursa'dan geldiği Erzurum'da araştırma yapmak üzere Şenkaya ilçesi Akşar Mahallesi'ndeki bir araziye gitti. Kurt, arazideki incelemeleri sonrası Oltu ilçesindeki otele döndüğünde kenenin kendisini ısırdığını fark etti.

ÜÇ GÜN ÖNCE HASTANEYE KALDIRILDI

AA'da yer alan habere göre eniştesinin yardımıyla keneyi vücudundan çıkardıktan sonra Oltu'da incelemeleri sürdüren Kurt, 3 gün önce rahatsızlanınca Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI HAYATINI KAYBETTİ

Bu hastanedeki ilk müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilen Kurt, burada yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Murat Kurt'un sosyal medyadan takipçisi olan Emrah Akyol, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurt'u bir süre önce arkadaşlarıyla Oltu'ya davet ettiklerini söyledi.

"BİR İKİ GÜN SONRA HALSİZLEŞİYOR"

Akyol, Kurt'un eniştesi ile kente geldiğini belirterek, "Akşar Mahallesi'nden Oltu'daki otele döndüklerinde üzerindeki keneyi fark ediyor. Eniştesine 'bu keneyi üzerimden at' diyor. Kene, eniştesinin yardımıyla uzaklaştırılıyor ancak 1-2 gün sonra halsizleşiyor" dedi.

Rahatsızlaşınca Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kurt'un, Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildiğini anlatan Aksoy, "Kurt, birkaç gün boyunca burada tedavi gördü ancak maalesef kurtarılamadı" bilgisini paylaştı.