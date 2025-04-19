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        Haberler Gündem SON DAKİKA HABERİ: Metro kapalı mı, hangi metro istasyonları çalışmayacak

        Metro hattında bazı duraklar kapatılacak

        Metro İstanbul, İstanbul Valiliği'nin kararı kapsamında Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın saat 15.00'ten itibaren ikinci duyuruya kadar işletmeye kapatılacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 11:05 Güncelleme: 19.04.2025 - 11:09
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        Metro hattında bazı duraklar kapatılacak
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        Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'mız işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir" bilgisine yer verildi.

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        #metro istanbul
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