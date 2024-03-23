REKLAM advertisement1

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör inlerini yerle bir etmeye devam ettiği belirtilerek, "Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek." ifadesi kullanıldı.