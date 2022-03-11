Mert Grup Sigorta: 0 - Eczacıbaşı Dynavit: 3

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Yasin Okumuş, Tolgacan Dinçer

Mert Grup Sigorta: Cansu Aydınoğulları, Paskova, Özge Nur Çetiner, Lopez, Ayça İsmailçebioğlu, Merve İkbal Albayrak (Alara Altundağ, Merve İzbilir, Seda Menekşe, Melek Erpin Erbuga, Merve Çepni)

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Heyrman (Şebnem Simge Aköz, Gözde Yılmaz, Merve Atlıer, Elif Şahin, McKenzie, Fatma Şekerci)

Setler: 23-25, 11-25, 16-25

Süre: 74 dakika (27, 23, 24)