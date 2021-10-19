TFF, Metin Tokat'ın Merkez Hakem Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini ve yerine Ferhat Gündoğdu'nun atandığını açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu'nda Metin Tokat'ın istifası üzerine yeni atamada bulundu. Buna göre Ferhat Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak atandı" ifadelerine yer verildi.
HAKEM ATAMALARINI METİN TOKAT YAPIYORDU
2018'de Yusuf Namoğlu MHK'sındaki hakem atamalarında; Metin Tokat pasifize edilmiş yerine Serdar Tatlı getirilmişti. Mevcut Serdar Tatlı MHK'sındaki Süper Lig başta olmak üzere 1. ve 2. ligdeki hakem atamalarının başında da Metin Tokat ismi yer alıyordu.
Eski hakem Talat Tokat'ın oğlu olan, eski hakem Metin Tokat neredeyse her MHK'nın yönetiminde bulunuyordu. Öte yandan Tokatların yeğeni Serkan Tokat, Süper Lig'de bu sezon görev almadı.
SÜPER LİG KULÜPLERİ, TFF'YE BAŞVURMUŞTU
Süper Lig kulüpleri, son haftalardaki hakem kararları nedeniyle Kulüpler Birliği olarak olağanüstü toplanırken, 4 saatlik toplantının ardından Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalar yapmıştı. Yapısal değişiklikleri konuştuklarını vurgulayan Ahmet Ağaoğlu, "Hazırladığımız yol haritasını yarın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanıyla görüşeceğiz" demişti. Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu daha sonra TFF'yle de bir araya gelmişti.
Ligin henüz 9. haftası oynanırken geride kalan haftalarda kulüpler, birçok hakem hatasının olduğunu dile getirerek MHK ve atamaları ile TFF'ye tepkiler göstermişti. Son olarak Trabzonspor - Fenerbahçe maçında hakem Ali Şansalan'ın yönetimi sarı-lacivertlilerin tepkisini çekmişti.
SON OLARAK ALİ KOÇ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Başkan Ali Koç, Trabzonspor'un 3-1 kazandığı maçın ardından yaptığı açıklamada, "Biz ve diğer başkanların hakem müessesiyle ilgili çok büyük sıkıntılarımız var. Bunu şahsım ve arkadaşlarım dile getiriyor. Bu müessesenin ne durumda olduğunu, ne kadar kokuşmuş olduğunu, çürümüş olduğunu. Camiama sesleniyorum; ne gücünüz, ne gücümüz varsa, omuz omuza vereceğiz ve bu düzeni en kısa sürede yıkmak için elimizden geleni yapacağız. Bütün hakemleri, 1 akşamda değiştiremeyiz, ama bu hakemleri istediğimiz performansa, noktaya getirene kadar alacağımız önlemlerle, bunların yarattığı kaotik ortamı, güven erozyonu müessesini minimize edebiliriz. Gözlemciler açıklayacak verdikleri puanları. Hakem atamaları MHK başkanı ya da 2 kişinin bir araya gelmesiyle alacağı telefonlarla belirlenmeyecek. Bu benim önerim. Bu sistem böyle gitmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.
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