Sarı-lacivertliler son olarak Bereket Sigorta Ümraniyespor'da oynayan 27 yaşındaki Nijeryalı golcüyü sezon sonuna kadar kiraladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Ümraniyespor takımında yer alan forvet oyuncusu Lanre Kehinde ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

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