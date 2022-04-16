Geçtiğimiz hafta Spor Toto 1.Lig'den düşmesi kesinleşen ilk ekip olan Balıkesirspor, 32. hafta mücadelesinde sahasında NasaDoge Menemenspor ile karşı karşıya geldi.

Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakanın henüz 6. dakikasında ev sahibi ekip Anıl Taşdemir'in şık golüyle 1-0 öne geçti.

İzmir temsilcisi, karşılaşmanın bitmesine saniyeler kala 90+5'te Ahmet Sagat'ın penaltıdan kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi.

Mücadelenin kalan süresinde başka gol olmadı ve Balıkesirspor - NasaDoge Menemenspor maçı 1-1 berabere sona erdi.

Bu sonucun ardından son sırada yer alan Balıkesirspor, puanını 12'ye, averajla 13. sıraya yerleşen Menemenspor ise 36'ya çıkardı.