Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil görevinden istifa etti... Sepil, Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı bırakmak istediğini kulüp başkanlarına bildirdi. Geçtiğimiz yıldan bu yana görevini sürdüren Mehmet Sepil, 12 Ağustos'ta yapılan oylamada yeniden başkanlığa seçilmişti.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."