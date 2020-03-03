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Meclis Genel Kurulu İdlib’deki gelişmelerle ilgili TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Oturumun açılışını yapan Şentop, yürütmenin 'oturumun kapalı yapılmasına' yönelik önergesini okuttu.

Salonun oturuma hazırlanması için verilen 5 dakikalık aranın ardından Genel Kurul dış dünyaya kapandı.

Kapalı oturumda, 34 askerin şehit olduğu İdlib’de yaşanan gelişmeler, rejimin saldırıları ve bundan sonra atılacak adımlar ele alındı.

Hükümet adına Genel Kurul'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşma yaptı.

Akar, Bahar Kalkanı Harekatı ve bölgedeki son durum hakkında, Çavuşoğlu ise İdlib konusunda yürütülen diplomasi hakkında milletvekillerine bilgi verdi.

6,5 saat süren kapalı oturum sona erdi.

10 YIL GİZLİ KALACAK

Kapalı oturum olması nedeniyle Genel Kurul tutanakları 10 yıl boyunca gizli kalacak.

CHP CUMARTESİ GÜNÜ İSTEMİŞTİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, olağanüstü toplantı için TBMM Başkanlığına dilekçe vermişti.

Özgür Özel, İdlib'deki saldırı sonrası yaptıkları toplantıda aldıkları karara istinaden bugün tüm CHP'li milletvekillerinin imzalarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisini olağanüstü toplantıya çağırdıklarını belirtti. Özel, "Yarın saat 14.00’te Meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyoruz" demişti.

NACİ BOSTANCI'DAN AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmeler karşısında kapalı oturum yapılmasını uygun gördüklerini bildiren AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Meclis'in acilen toplanmasını gerektirecek bir durum söz konusu değil. Bu yüzden bugün kendi önerimizi de Meclis Başkanlığına ileteceğiz. Teklifimiz, Meclis açıldığında salı günü kapalı oturumun yapılması ve Sayın Milli Savunma Bakanının Meclisi bilgilendirmesidir." ifadelerini kullandı.

"Meclisin demokrasinin kalbi, millet iradesinin tecelli ettiği yer" olduğunun altını çizen Bostancı, önemli gelişmelere ilişkin bilgi paylaşımının, kendilerinin her zaman yaklaşımları olduğunu kaydetti.

Daha önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Libya meselesine ilişkin Meclis'te bilgi paylaşımı yaptığını hatırlatan Bostancı, şöyle devam etti:

"Bu gelişmeler olmasaydı, Elazığ ve Malatya depremiyle ilgili yaşanan duruma ilişkin yine bir bilgi paylaşımını planlıyorduk. Fakat mevcut gelişmeler çerçevesinde bunu paranteze almak durumunda kaldık. Bugün şehitlerimizin varlığı ve İdlib'deki durum hiç şüphesiz Genel Kurulla, saygıdeğer milletvekilleriyle, diğer partilerle paylaşılması gereken bir durumdur. Bunun Genel Kurulda da ifade edilmesi gerekir.

Sayın Milli Savunma Bakanı şüphesiz kendi hazırlığını yapacak, değerlendirmesini sunacaktır ama bunun kapalı bir oturumda yapılması ve serbest şekilde konuşulması esastır. Meclisin olağan çalışma takvimi içinde bu planlamanın uygun olacağını düşünüyoruz. Teklifimizi şimdi Meclis Başkanlığına, salı günü de Genel Kurulun takdirine sunacağız."

KAVASLAR GÖREVLİ

Gizli oturumda yeminli stenograflar tutanakları tutarken, milletvekillerine yardımcı olmak amacıyla sağır ve dilsiz kavaslar da görev yapacak. Tutanaklar, oturum sonrası mühürlenerek arşivlere kaldırılacak. Görüşmeler 10 yıl boyunca sır olarak saklanacak.