Son dakika haberi Meclis Can Atalay için toplanıyor
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AYM'nin kararı sonrası TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için 16 Ağustos saat 14.00'te TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine Genel Kurulu 16 Ağustos Cuma günü toplantıya çağırdı.
Meclis bu hafta iki gün arka arkaya olağanüstü toplanacak. Perşembe günü Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ı ağırlayacak Meclis, ertesi gün de tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için olağanüstü toplanacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararı sonrası cuma günü toplanıyor.
Toplantıda AYM kararı sonrası Can Atalay'ın milletvekilliği iade edilecek.