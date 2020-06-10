MEB'den karne açıklaması! MEB'den yapılan açıklamaya göre, "İlkokul ve ortaokul karneleri elektronik ortamda erişime açılacak.

22 Haziran'dan itibaren diploma ve belgeler öğrencilere teslim edilmeye başlanacak.

Liselerde de ikinci dönem için karne basılı ortamda düzenlenmeyecek.

Teşekkür, takdir ve üstün başarı belgeleri ile diplomalar öğrenciler tarafından teslim alınabilecek."