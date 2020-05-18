Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),2019-2020 eğitim öğretim yılında liselerde sınıf geçmeyle ilgili sıkça sorulan soruları yanıtladı.
Bakanlığın internet sitesinden yayınlanan bilgilere göre, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde, sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. 12. sınıf öğrencilerinin de birinci dönemde aldıkları notlar geçerli olacak ve yıl sonu başarı puanı buna göre hesaplanacak.
12. SINIF ÖĞRENCİLERİ BAŞARISIZ OLDUKLARI DERSLERDEN SORUMLU OLACAK
2019-2020 eğitim öğretim yılı sene sonu puanı birinci dönem puanlarıyla belirleneceğinden, ikinci dönemde hiçbir ölçme ve değerlendirme aracı dikkate alınmayacak. Öğrenciler, yüz yüze yapılamayan eğitim öğretim faaliyetlerinden not değerlendirmesine tabi tutulmayacak.
Tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan, yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçecek. Alt sınıflar da dahil, başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler ise baraj, ders ayrımı yapılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek. 12. sınıf öğrencileri başarısız oldukları derslerden sorumlu olacak, sorumluluk sınavında başarılı olmaları halinde mezuniyet puanları hesaplanarak mezun edilecek.
12. sınıf öğrencilerinin 9, 10, 11. sınıflara ait yıl sonu başarı puanları ile 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönem başarı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak mezuniyet puanları oluşturulacak ve diploma puanı olarak diplomalarına yazılacak. Diploma puanı, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplanırken kullanılacak lise mezuniyet puanı olarak değerlendirilecek.
Tüm kademelerde sadece birinci dönemde yapılan devamsızlıklar dikkate alınacak, bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri doğrultusunda devamsızlık süresini dolduran öğrenciler sınıf tekrarına kalacak.
DİPLOMA VE ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANININ HESAPLANMASI
12. sınıf öğrencilerinin başarısız veya sorumlu derslerinin olması, üniversite sınavlarına girmelerine engel oluşturmayacak. Dolayısıyla tüm 12. sınıf öğrencileri sorumlu dersi olup olmamasına bakılmaksızın üniversite sınavlarına girebilecek. Doğrudan sınıf geçme şartlarını taşıyan öğrenciler mezun olacak ve diplomalarını alacak.
Üniversiteye yerleşen öğrencilere YÖK tarafından diplomalarını aralık ayı sonuna kadar öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarına ibraz etme hakkı tanınacak. Bu nedenle söz konusu öğrencilerin 31 Aralık'a kadar diplomalarını teslim etmeleri şartıyla üniversiteye kayıt yaptırmalarında da engel bulunmayacak.
SORUMLU GEÇİLEN DERSLERİN SINAV ZAMANLARI
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre sorumluluk sınavları, birinci dönemin ilk haftası, ikinci dönemin ilk haftası ile son iki haftası içinde yapılacak. Eğitim öğretim yılı başında yapılan sorumluluk sınavı sonunda tek dersten başarısızlığı bulunan son sınıf öğrencileri için aynı usulle takip eden hafta içinde bir sınav daha yapılacak.
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