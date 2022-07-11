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Son dakika haberi Marcao resmen Sevilla'da

La Liga ekibi Sevilla, Galatasaray'dan Marcao ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı yıldızın 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İspanyol ekibine transfer olduğğunu duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada

11.07.2022 - 12:37 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika transfer haberi: Marcao resmen Sevilla'da

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Sevilla, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'yu kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, sağlık kontrollerinden geçen 26 yaşındaki futbolcunun 5 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Sezon öncesi hazırlıklarını Güney Kore'nin başkenti Seul'de sürdüren Sevilla'nın kampına katılan Marcao, İspanyol temsilcisinin yaz transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği ilk oyuncu oldu.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Galatasaray, Marcao'nun 15 milyon Euro'ya transfer olduğunu resmen duyurdu. Sarı-kırmızılılardan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Sevilla Football Club, S.A.D. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Sevilla Football Club, S.A.D., Şirketimize bonuslar ile birlikte 15.000.000 Eur tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Oyuncunun ileride bir başka kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek transfer bedeli karının %10'u ayrıca Sevilla Football Club, S.A.D. tarafından Şirketimize ödenecektir"

2018-2019 sezonunun devre arasında Galatasaray'a transfer olan ve 3 kupa sevinci yaşayan defans oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla 140 karşılaşmada 2 kez ağları sarstı.

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