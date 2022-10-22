Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Manisa FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın hakemliğini Ozan Ergün yaptı.

Müsabaka, 2-2'lik beraberlikle noktalandı.

Ev sahibi ekibin gollerini Adem Büyük ve Kerem Kalafat (K.K) kaydetti.

Devreye 2-0 geride giren Karadeniz temsilcisi adına puanı getiren goller Bolaie ve Emircan'dan geldi.

Bu sonuçla 13 puana ulaşan Manisa FK 9. sırada yer aldı.

14 puanlı Çaykur Rizespor ise 7. basamakta konumlandı.