Akhisar'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.56'da Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre ise, 4,1 büyüklüğündeki deprem yerin 10 km derinliğinde oluştu.