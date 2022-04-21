Manchester United, Ajax'ın teknik direktörü Erik ten Hag ile sezon sonundan itibaren geçerli olmak üzere 2025'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Teknik direktörlük kariyerine Twente altyapısında başlayan Ten Hag, Go Ahead Eagles ve Bayern Münih'in 2. takımında ve Utrecht'te hocalık yaptı. 2017'de Ajax'ın başına getirilen Hollandalı çalıştırıcı, burada 2 lig, 2 kupa ve 1 süper kupa şampiyonluğu yaşadı.