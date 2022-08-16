Malezya Kralı Ankara'da

Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, resmi temaslar için Ankara'ya geldi. Malezya Kralı ziyareti sırasında Anıtkabir'e ziyarette de bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunan Sultan Abdullah Şah, ardından beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Malezya Kralı ardından Beştepe'de resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Kralı Abdullah Şah'ın görüşmesinin ardından resmi akşam yemeği ve devlet Nnişanı tevcih töreni yapılması bekleniyor.

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