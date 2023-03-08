AA'da yer alan habere göre Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Yeşilyurt ilçesine bağlı Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki 6 katlı bina, henüz bilinmeyen nedenle kendiliğinden yıkıldı.

Ekipler, binanın enkazında herhangi bir canlının olup olmadığını araştırıyor.

TERMAL KAMERA İLE ÇALIŞMA YAPILIYOR

Habertürk'ten Ferdi Durdu'nun haberine göre de birçok binanın depremde yıkıldığı cadde, daha önce hem yaya hem de araç trafiğine kapatılmıştı.

Ekipler, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan ve boşaltılan binada kimsenin olmadığı bilgisini verirken, enkazda herhangi bir canlı olup olmadığını tespit etmek için cihazlarla dinleme yapıyor. Çalışmalarda termal kamera da kullanılıyor.

Jandarma ekipleri enkazda incelemelerini sürdürüyor.