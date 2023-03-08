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Son dakika haberi Malatya'da 6 katlı bina çöktü! Enkazda arama çalışması yapılıyor

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş depreminin vurduğu Malatya'da 6 katlı bina çöktü. Ekipler enkazda arama çalışmaları yürütüyor

Giriş: 08.03.2023 - 16:26 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Malatya'da 6 katlı bina çöktü
HABERTURK.COM / AA

Malatya'da depremlerde hasar gören ağır hasarlı bir bina kendiliğinden yıkıldı.

AA'da yer alan habere göre Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Yeşilyurt ilçesine bağlı Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki 6 katlı bina, henüz bilinmeyen nedenle kendiliğinden yıkıldı.

Binadaki yıkılmanın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, askerler ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, binanın enkazında herhangi bir canlının olup olmadığını araştırıyor.

TERMAL KAMERA İLE ÇALIŞMA YAPILIYOR

Habertürk'ten Ferdi Durdu'nun haberine göre de birçok binanın depremde yıkıldığı cadde, daha önce hem yaya hem de araç trafiğine kapatılmıştı.

Ekipler, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan ve boşaltılan binada kimsenin olmadığı bilgisini verirken, enkazda herhangi bir canlı olup olmadığını tespit etmek için cihazlarla dinleme yapıyor. Çalışmalarda termal kamera da kullanılıyor.

Jandarma ekipleri enkazda incelemelerini sürdürüyor.

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