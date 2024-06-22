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        Haberler Gündem Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika Haberleri

        Son dakika haberi Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

        AFAD: Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 21.29'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 22.06.2024 - 21:57 Güncelleme: 22.06.2024 - 22:43
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        Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.29'da merkez üssü Doğanşehir olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 10,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Depremi hisseden ilçe sakinleri açık alanlara çıktı, yakınlarını telefonla arayarak durumlarını sordu.

        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Yazıcı, "Doğanşehir ilçemizde yaşanan 4.0 büyüklüğündeki artçı depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. " ifadesini kullandı.

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