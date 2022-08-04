Lüks villada kahreden kaza!

İstanbul'da, önceki gün saat 10.00 sıralarında Sarıyer Tarabya’da yürekleri yakan bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde sokak üzerindeki lüks bir villanın çatısına çıkan 29 yaşındaki Tahir Seven, burada çalışmaya başladı.
DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ
İHA'da yer alan habere göre çatıda kiremit nakliyesi yapan Seven, bir süre sonra dengesini kaybederek aşağıya düştü.
ZEMİNDEKİ KORKULUĞUN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Metrelerce yükseklikten aşağıya düşen talihsiz işçi, vücudunun zemindeki demire saplanması sonucu ağır şekilde yaralandı. Sesleri duyan görevli Hasan Y.’nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
SAĞLIK EKİPLERİ HASTANEYE KALDIRDI
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı işçi Tahir Seven’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
AMELİYATA ALINDI AMA KURTARILAMADI
Hemen ameliyata alınan genç işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Görüntülerde, işçi çatıdan düşerek demir korkuluklara saplanıyor. Ağır yaralanan genç kendini saplandığı demirden kurtarıp yere atıyor. Sesleri duyan çevredekiler ise koşarak yanına geliyor. Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri ise villanın güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
HAYATİ ORGANLARI ZARAR GÖRMÜŞ
Yapılan inceleme sonucunda talihsiz işçinin dengesini kaybetmesi sonucu düştüğü ve vücuduna saplanan demirle hayati organlarının parçalanması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Olay yeri inceleme ekipleri de villada bir süre çalışma yaptı. Tahir Seven’in cenazesi incelenmek üzere Bahçelievler Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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