Lübnan tezkeresi Meclis'te kabul edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan tezkerede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 11 Ağustos 2006'da kabul ettiği 1701 sayılı karar ve TBMM'nin 5 Eylül 2006 tarihli kararıyla 1 yıl için verdiği izin kapsamında, Türkiye'nin, Lübnan'da konuşlu UNIFIL'e Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarıyla katkı sağladığı, iznin süresinin son olarak 31 Ekim 2021'den itibaren 1 yıl uzatıldığı hatırlatıldı.

Türkiye'nin, UNIFIL'e yaptığı katkılarla barışı koruma harekatının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlendiği belirtilen tezkerede, "Türkiye'nin katkısı gerek BM sistemi içinde gerek bölgesel ve küresel ölçekte gerekse kapsamlı sivil-asker iş birliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına, ayrıca barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine hizmet etti. Bu itibarla UNIFIL'e katkımızın sürdürülmesinin önem arz ettiği değerlendiriliyor." ifadelerine yer verildi.

UNIFIL'in görev süresinin BMGK tarafından 31 Ağustos 2023'e kadar uzatıldığı hatırlatılan tezkerede, bu kapsamda Lübnan ile ikili ilişkiler ve bölgedeki güvenlik şartları da göz önünde tutularak hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek TSK unsurlarının, BMGK ve TBMM kararıyla, tespit edilen ilkeler kapsamında, 31 Ekim 2022'den itibaren 1 yıl daha UNIFIL'e iştirak etmesi için gereğinin yapılması istendi.