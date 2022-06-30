LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu "www.meb.gov.tr"den yayımlandı. Lise tercihleri 4-20 Temmuzda yapılacak, yerleştirme sonuçları 25 Temmuzda açıklanacak.

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