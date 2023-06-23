LGS sonuçları açıklandı!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) internet sitesinde erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav kılavuzunun pazartesi günü ilan edileceğini bildirdi.

MEB tarafından yapılan açıklamada, 4 Haziran'da gerçekleştirilen LGS kapsamında "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

Adaylar, Bakanlığın "http://meb.gov.tr" internet adresinden sınav sonuçlarını görebilecek.

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek.