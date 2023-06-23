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Son dakika haberi! LGS sonuçları açıklandı

Millî Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları http://meb.gov.tr adresinden erişime açıldı

Giriş: 23.06.2023 - 12:36 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi! LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
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HABERTURK.COM

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) internet sitesinde erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav kılavuzunun pazartesi günü ilan edileceğini bildirdi.

MEB tarafından yapılan açıklamada, 4 Haziran'da gerçekleştirilen LGS kapsamında "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

Adaylar, Bakanlığın "http://meb.gov.tr" internet adresinden sınav sonuçlarını görebilecek.

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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