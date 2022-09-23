Galatasaray'da Fransız futbolcu Leo Dubois, Adana Demirspor maçı hazırlıkları öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezon başında sakatlık yaşadığını ifade eden Leo Dubois, "Bu sakatlık biraz frenlememe sebep oldu. Şu anda yüzde yüz olarak geri döndüm ve tekrardan da takıma yardımcı oluyorum. Fiziksel olarak da gayet iyi olduğumu düşünüyorum. Oynadığım için de çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"ŞAMPİYON OLMAK İÇİN REKABETE İHTİYACINIZ VAR"

Rekabetin iyi olduğunu söyleyen Dubois, "Rekabet olması benim açımdan büyük mutluluk yaratıyor. Bana şampiyon olmak için rekabetin olacağı söylenmişti. Şampiyon olmak için de rekabete ihtiyacınız var. Bu takım için pozitif bir anlam taşıyor. Tabii şu anda dediğiniz gibi sol tarafta oynuyorum. Daha önce oynadığım takımlarda sağda da oynadım, solda da oynadım. Bana çok fazla fark etmiyor. Ne tarafta bana görev verilirse, o tarafta oynayabilirim" dedi.

"İYİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"

Şampiyonluk hedefi doğrultusunda büyük oyuncuların önemine vurgu yapan Fransız oyuncu, "Geldiğim takımda büyük oyuncular var ve aynı zamanda büyük oyuncular da takıma geldi. Bu da takım içerisinde belli bir rekabeti artırdı. Bizim hedefimiz şampiyonluk yolunda büyük oyuncular ile devam etmek. Antrenmanlara baktığımız zaman, iyi bir şekilde çalışıyoruz. Bunu gerçekleştirmek için de büyük çaba sarfediyoruz. Ancak biraz zamana da ihtiyacımız var. Bu zamanda takımın bazı otomatizmleri kazanması için gerekli. Kendi açımdan baktığım zaman rekabeti seviyorum ve ilerleyen dönemde de bu otomatizmler ile takımın iyi bir yere geleceğini düşünüyorum" diye konuştu.