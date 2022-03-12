Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 TIR birbirine girdi!

Son dakika haberler... Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 TIR'ın da karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle Ankara yönüne trafik akışı durdu.

AA'da yer alan son dakika haberine ve alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu Arnavutköy mevkiinde 4 TIR ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Bölgede Ankara yönüne trafik akışı sağlanamıyor. Ekiplerin kazaya karışan araçların kaldırılması için başlattığı çalışma sürüyor.