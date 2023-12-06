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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın Kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen 8 PKK'lı teröriste yönelik düzenlenen hava harekatına ilişkin bir video paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda ise "'Terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek" ifadelerine yer verildi.