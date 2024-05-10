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        Haberler Dünya Son dakika haberi Kuveyt'te meclis feshedildi

        Son dakika haberi Kuveyt'te meclis feshedildi

        Reuters'ın haberine göre Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, meclisi feshettiğini ve anayasanın bazı maddelerini 4 yıldan fazla olmamak üzere askıya aldığını duyurdu

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 10.05.2024 - 21:50 Güncelleme: 10.05.2024 - 22:12
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        Kuveyt'te meclis feshedildi
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        Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, televizyonda yayımlanan konuşmasında meclisi feshettiğini duyurdu.

        Es-Sabah ayrıca anayasanın bazı maddelerini 4 yıldan fazla olmamak üzere askıya aldığını açıkladı. Kuveyt Emiri, bu süreçte demokratik sürecin bütün yönleriyle inceleneceğini bildirdi.

        Reuters’ın aktardığına göre meclisin yetkileri, Kuveyt Emiri ve kabine tarafından üstlenilecek.

        Kuveyt Emiri es-Sabah, “Kuveyt son zamanlarda zor günler geçirdi. Bu durum, ülkeyi kurtarmak ve en iyi çıkarları sağlamak için zor bir karar alma konusunda tereddüte ya da gecikmeye yer bırakmıyor” dedi.

        Reuters’ın haberinde, Kuveyt’te yasama organının diğer Körfez ülkelerindekilere göre daha etkili olduğu, siyasette yaşanan çıkmazların yıllardır kabine değişikliklerine ve meclisin feshedilmesine yol açtığı ifade edildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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